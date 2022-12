Trapani, il video in cui esplode e precipita l'Eurofighter

Roma, 14 dic. (askanews) – In un video diffuso sui social network si vede il momento in cui un caccia monoposto Eurofighter dell’Aeronautica militare esplode in volo e precipita nel tardo pomeriggio di martedì 13 dicembre vicino a Trapani. Le squadre di soccorso a terra hanno ritrovato nei pressi di alcuni rottami del velivolo, il corpo senza vita del pilota del caccia del 37esimo Stormo di Trapani, il Capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni, originario di Caserta.

Altrudi stava rientrando alla base da una missione di addestramento, quando per motivi ancora da accertare, poco prima dell’atterraggio, è precipitato. L’impatto, dal quale non risultano danni a persone o cose, è avvenuto in una zona agricola a circa 2 miglia a sud est della base aerea siciliana, precisa l’Aeronautica.