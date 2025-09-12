TRAPPIST-1e: un nuovo candidato per la vita extraterrestre

Un team di astronomi ha fatto luce su TRAPPIST-1e, un pianeta che potrebbe avere un’atmosfera simile a quella della Terra e si trova a soli 40 anni luce da noi. Le osservazioni, effettuate tramite il James Webb Telescope (JWST), indicano la possibilità della presenza di acqua liquida sulla superficie, rendendo TRAPPIST-1e uno dei più promettenti candidati per la vita extraterrestre.

Le scoperte del James Webb Telescope

Utilizzando avanzati strumenti di spettroscopia, gli scienziati hanno analizzato la luce della stella TRAPPIST-1 mentre passava attraverso l’atmosfera del pianeta. I risultati, pubblicati su The Astrophysical Journal Letters, escludono atmosfere simili a quelle di Marte e Venere, aprendo la strada a scenari più favorevoli per la vita. «TRAPPIST-1e rimane uno dei pianeti abitabili più interessanti per noi», ha dichiarato Sara Seager del MIT.

La zona abitabile è definita come l’area attorno a una stella dove un pianeta può mantenere acqua liquida sulla sua superficie. La presenza di un’atmosfera è cruciale per determinare se un pianeta possa realmente supportare la vita come la conosciamo. La spettroscopia di trasmissione, una tecnica chiave in questo studio, consente di identificare le molecole presenti nell’atmosfera analizzando i segnali luminosi durante gli eventi di transito.

Le sfide delle osservazioni

Nonostante i progressi, l’analisi della luce di TRAPPIST-1e è complicata dalla natura della sua stella, una nana rossa molto attiva. Fenomeni come macchie stellari e brillamenti possono alterare i segnali luminosi, rendendo difficile identificare le caratteristiche atmosferiche del pianeta. Per affrontare queste sfide, i ricercatori hanno sviluppato metodi avanzati per filtrare il segnale e ottenere dati più chiari.

La ricerca ha escluso atmosfere dominate dall’idrogeno e dall’anidride carbonica, suggerendo invece la presenza di un involucro denso ricco di azoto che potrebbe consentire l’esistenza di acqua liquida. Ana Glidden, prima autrice dello studio, ha affermato: «Se ipotizziamo che il pianeta non sia privo di aria, possiamo limitare diversi scenari atmosferici».

Prospettive future e conclusioni

Per confermare queste ipotesi, gli astronomi prevedono di aumentare il numero di transiti osservati da quattro a quasi venti nei prossimi anni. Questi dati saranno fondamentali per migliorare la comprensione delle condizioni atmosferiche di TRAPPIST-1e. Ryan MacDonald dell’Università di St Andrews ha commentato: «Stiamo osservando due possibili spiegazioni, ma la più interessante è che TRAPPIST-1e possa avere un’atmosfera secondaria».

Con ogni nuovo transito, la chiarezza dei segnali atmosferici migliorerà, rendendo questo periodo particolarmente entusiasmante per l’astronomia. «Abbiamo finalmente il telescopio e gli strumenti per cercare condizioni abitabili in altri sistemi stellari», ha concluso MacDonald.