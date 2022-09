Trasformazione digitale: cresce la diffusione di software CRM tra le aziende

Il software CRM è una piattaforma che permette di raccogliere tutte le informazioni sui clienti all’interno di un unico gestionale.

La digitalizzazione cresce tra le piccole e medie imprese italiane, nonostante il ritardo accumulato con gli altri paesi europei.

Secondo l’ultimo report Imprese e ICT dell’Istat relativo al 2021, circa 6 aziende su 10 hanno un livello digitale di base, mentre sale dal 22% al 27% il numero di imprese che usano i social media.

Per quanto riguarda l’adozione di tecnologie ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione), invece, essa attualmente risulta strettamente connessa alle dimensioni delle aziende.

A questo proposito, è interessante notare come all’interno delle PMI tra le soluzioni più diffuse sia possibile annoverare i software CRM (Customer Relationship Management), gestionali che aiutano ad amministrare i rapporti con i clienti e fidelizzarli.

L’importanza del software CRM per le PMI

Il software CRM è una piattaforma che permette di raccogliere tutte le informazioni sui clienti all’interno di un unico gestionale, offrendo la possibilità alle imprese di analizzare questi dati e utilizzarli per migliorare i prodotti e servizi proposti ai clienti.

In questo modo è possibile ottimizzare le strategie di marketing, massimizzare l’attività della rete di vendita e realizzare campagne pubblicitarie più accurate e adatte al proprio pubblico target.

In particolare, le aziende dotate di un CRM sono in grado di offrire un servizio più rapido e di maggiore qualità ai clienti, con la possibilità di aumentare il fatturato e i profitti ottimizzando le strategie commerciali aziendali.

Naturalmente, per beneficiare di questi vantaggi è necessario avvalersi di risorse sviluppate innovative appositamente per le piccole e medie imprese, come le soluzioni crm system proposte da TeamSystem, azienda leader a livello nazionale con un’esperienza di oltre 40 anni nel settore.

Con un CRM pensato appositamente per le PMI è anche possibile migliorare la customer experience, rendendo l’interazione tra l’azienda e i clienti più coinvolgente e personalizzata.

Questo software gestionale, infatti, consente di rendere più efficienti una serie di processi aziendali, come la comunicazione online sui sociale e il sito web, l’esperienza d’acquisto sul portale e-commerce e il servizio di assistenza clienti per il post-vendita.

I vantaggi di un software CRM con tecnologia cloud

Molte PMI attualmente si stanno orientando verso gestionali CRM cloud, ovvero software per la gestione delle relazioni commerciali con i clienti basati sulla tecnologia cloud.

Questa soluzione garantisce diversi vantaggi per il business aziendale, a partire dalla possibilità di usufruire di processi più agili e veloci per le attività di lead generation, vendita, marketing e data analysis.

Un CRM in cloud permette di risparmiare sui costi ICT, grazie a una tecnologia più accessibile in termini di acquisto, installazione e manutenzione. Inoltre, questo tipo di gestionale è una soluzione scalabile perfetta per il contesto attuale, con un mercato che richiede alle imprese una maggiore flessibilità e versatilità. Un software cloud CRM è anche accessibile ovunque e in qualsiasi momento, a prescindere dal dispositivo utilizzato.

Un altro beneficio è rappresentato dagli elevati standard di sicurezza offerti dai gestionali CRM in cloud, in quanto i dati sono sempre al sicuro anche in caso di perdita o furto dei dispositivi, oppure in seguito a un attacco hacker ai terminali aziendali.

Questa tecnologia consente alle PMI di aumentare la competitività sul mercato, utilizzando servizi che in passato erano disponibili soltanto per le grandi aziende, con la possibilità di personalizzare il software in base alle proprie esigenze.

Un aspetto importante riguarda l’integrazione del CRM in cloud con le altre applicazioni aziendali, come per esempio i programmi del pacchetto Office 365, il servizio iCloud di Apple o le app Google come Gmail e Drive.

Un software cloud CRM può anche essere integrato con le applicazioni del fornitore, il quale in genere propone un ecosistema di servizi compatibili per gestire attività come la fatturazione elettronica, la contabilità e la cassa.