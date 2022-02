Trasfusione con sangue no vax, il giudice si oppone ai genitori: “Il bimbo va operato”

La scienza, anche in tribunale, vince sulle credenze folli dei no vax. Il bambino di 2 anni potrà ricevere anche il sangue delle persone vaccinata

Il giudice ha accolto il ricorso dell’ospedale di Bologna. Il bambino di 2 anni affetto da cardiopatia potrà operarsi e ricevere trasfusioni di sangue indipendentemente dal fatto che sia di un no vax o di una persona vaccinata.

I genitori volevano che il figlio ricevesse solo sangue no vax, ma il tribunale da ragione all’ospedale

La vicenda riguarda una famiglia di Sassuolo e il loro piccolo di 2 anni. Quando i genitori hanno scoperto che il bambino aveva bisogno di essere operato e di conseguenza ricevere delle trasfusioni di sangue, hanno avanzato una pretesa: che il sangue donato al bambino fosse solo di persone no vax. Il nosocomio di Bologna si è opposto, in quanto a prescindere dalla provenienza del sangue esso è sicuro. Il Giudice di Modena ha detto la sua affermando che la salute del bambino viene prima di qualsiasi ideologia dei genitori, autorizzando dunque l’operazione e le trasfusioni con qualsiasi tipo di sangue.

Le tesi errati dei genitori crollano come castelli di sabbia

I genitori del piccolo di 2 anni sono entrambi no vax e temono che il sangue dei vaccinati possa far male al loro figlio. Peccato però che le loro credenza siano fondate su teorie del complotto, religiose o prive di fondamento scientifico. Il pericolo del sangue dei vaccinati, secondo i no vax, è dato dalla proteina Spike di cui non si conoscono gli effetti nel lungo termine.

Ma questa tesi, non è stata verificata a livello scientifico e quindi la loro argomentazione non ha fondamenta. Da un punto di vista religioso, invece, come riporta Fanpage i genitori non vogliono che venga donato al figlio sangue di persone vaccinate poichè il vaccino conterrebbe cellule umane ricavate da feti abortiti volontariamente. Anche questa è una bufala creata dai complottisti che è stata ampiamente smentita dalla comunità scientifica.

Il sangue dei triplodosati è maionese nera: la grande bufala no vax

Ma di bufale ve ne sono anche altre. La più assurda risale ad un mese fa, gennaio 2022. Alcuni utenti sul web, in particolare su twitter sostenevano che il sangue dei vaccinati triplodosati fosse maionese nera a causa dei coaguli. Per smentire questa assurda bufala intervenne direttamente anche il presidente dell’Avis, che dichiarò: “ll Covid non può essere trasmesso per via trasfusionale e nessuno nei centri trasfusionali e nelle nostre unità di raccolta ha mai segnalato episodi differenti o, peggio ancora, di sangue donato da persone vaccinate che si sarebbe coagulato“.