Trasporti, al Gis faro su sicurezza sul posto di lavoro

Piacenza, 8 ott. (Adnkronos) – La sicurezza sul posto di lavoro è stata la grande protagonista della seconda giornata del Gis, l’8ª edizione delle Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, in programma fino al 9 ottobre nei padiglioni del Piacenza Expo.

Una manifestazione che vanta l’adesione di 67 associazioni di categoria e i patrocini di Ministero del Lavoro, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Anas, nonché la presenza di Inail, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia Romagna, Esercito Italiano e Comune di Piacenza.

Il tema della sicurezza è stato al centro di due convegni. Il primo dal titolo: 'La sicurezza degli operatori apparecchi di sollevamento: formazione all’altezza dell’innovazione', organizzato da Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, e Aisem, Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione.

Il secondo, 'Le verifiche ai sensi del d.i. 11.04.2011, dieci anni dopo: aspetti positivi, criticità e prospettive', è stato invece organizzato in collaborazione con Alpi, Associazione laboratori e organismi di certificazione e ispezione. Ma le migliaia di visitatori che anche venerdì hanno riempito gli oltre 41 mila metri quadri del polo fieristico piacentino, hanno anche potuto toccare con mano le novità e le anteprime mondiali, presentate in esclusiva al Gis dagli oltre 400 espositori italiani e stranieri presenti.

Come ad esempio la gru F 1004 50 RH XP techno e il sistema Smart Hybrid technology, proposti da Fassi Gru S.p.A., un sistema di propulsione elettrico basato su una batteria ibrida, che permette di effettuare la ricarica sia da presa di forza nel camion, che dalla presa di rete industriale. “Tra le altre virtù di questa tecnologia c’è indubbiamente l’abbattimento delle emissioni CO2, la diminuzione del consumo di carburante ed anche la possibilità di lavorare in zone dove è vietato l’utilizzo di sistemi di produzione tradizionali oppure dove è richiesta la necessità di lavorare senza inquinamento acustico”, spiega Silvio Chiapusso, responsabile marketing e comunicazione del gruppo.

Il Gruppo Merlo, invece al Gis 2021 ha presentato il nuovo sollevatore telescopico elettrico eWorker. “Si tratta del primo modello della nuova gamma ‘Generazione zero’, una generazione che abbiamo lanciato mercoledì in diretta mondiale sul nostro canale YouTube e che rappresenta una svolta nel mondo dei sollevatori telescopici”, sottolinea Mattia Bodino, responsabile marketing e comunicazione del Gruppo Merlo. “È il primo sollevatore telescopico nato come elettrico: una macchina che unisce le prestazioni di un sollevatore telescopico, quindi con un braccio telescopico, a quelle di un carrello elevatore tradizionale”.

Grande soddisfazione viene espressa da Riccardo Magni, presidente della Magni Telescopic Handlers, azienda leader mondiale nella produzione di sollevatori telescopici a forche, che alle Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali ha presentato la gamma dei sollevatori telescopici a forche rotativi. “Stiamo vivendo quest’anno un momento straordinario e al contempo strano, che non ho mai visto in tutta la mia carriera, in quanto il mercato è completamente esploso per questo tipo di prodotto e stiamo vivendo veramente un momento estremamente positivo”, dice Magni, “Abbiamo 18 modelli in questa gamma che vanno da 18 metri di altezza di sollevamento fino ai 51 e siamo il numero uno al mondo in questo senso, per altezza nessuno dei nostri concorrenti può competere”.

Naturalmente grande interesse tra i visitatori ha sollevato la gru LTM 1650-8.1 presentata da Liebherr e Fratelli Paradiso S.R.L., che, con il suo sbraccio massimo di 152 metri e la portata limite di 700 tonnellate, svetta nell’area esterna del Piacenza Expo. Ma la vera novità presentata da Liebherr in esclusiva al Gis è l’autogru telescopica LTF 1060-4.1, la quale, nonostante le sue 60 tonnellate di carico massimo, non necessita di permessi speciali per la circolazione stradale. Due invece le grandi anteprime presentate in esclusiva al Gis 2021 da Socage: la nuovissima gru 100 TJJ da 95,5 metri di altezza massima e la piattaforma autocarrata 27D Speed.