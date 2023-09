Trasporti: Ambrosi (Fdi), 'con approvazione pdl su omicidio nautico diamo giustizia a vittime'

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "L’approvazione definitiva della pdl sull’omicidio nautico rende giustizia alle persone che sono morte in seguito a tragici episodi verificatisi in mare o nei laghi. D’ora in poi tutti coloro che provocheranno feriti o morti, guidando un’imbar...

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "L’approvazione definitiva della pdl sull’omicidio nautico rende giustizia alle persone che sono morte in seguito a tragici episodi verificatisi in mare o nei laghi. D’ora in poi tutti coloro che provocheranno feriti o morti, guidando un’imbarcazione, saranno perseguiti allo stesso modo di chi commette un omicidio stradale o procura lesioni personali stradali. Il mio pensiero va a tutti coloro che hanno perso la vita, spesso a causa di grave imprudenza e imperizia. Ricordo, in particolare, Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, due ragazzi travolti e uccisi sul lago di Garda nel giugno del 2021 da un motoscafo guidato da due tedeschi in stato di ebbrezza. Con questa legge confido che tragedie simili possano davvero ridursi sensibilmente". Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.