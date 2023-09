Trasporti: Borghesi (Lega), 'ok reato omicidio nautico atto dovuto in ricordo Greta e Umberto'

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "L’approvazione definitiva e unanime del provvedimento che istituisce il reato di omicidio nautico, equiparandolo a quello stradale, è una notizia positiva e un intervento doveroso per colmare una lacuna legislativa inconcepibile. Sono contento per il via libera a questo provvedimento, fortemente auspicato da Matteo Salvini e da sempre promosso dalla Lega. Una battaglia che abbiamo sostenuto fin dall’inizio: l’abbiamo portata avanti nella legislatura precedente, l’abbiamo ripresa subito in Senato con la legislatura attuale e siamo orgogliosi di vedere il via libera definitivo quest’oggi col voto della Camera. Era doveroso proseguire in questo percorso soprattutto nei confronti dei familiari di chi si è trovato a vivere drammi come questo. Il nostro pensiero va anche stavolta inevitabilmente a Greta e Umberto, vittime di un tragico incidente nautico che ha sconvolto noi bresciani e tutto il Paese, nella speranza che non si ripetano più simili episodi. Oggi è un passo avanti importante per evitare che accadano di nuovo certe tragedie, siamo felici di aver dato il nostro contributo". Lo afferma il senatore bresciano della Lega Stefano Borghesi.