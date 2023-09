Trasporti: Calderone (Fi), 'finalmente sanzioni proporzionate ai fatti per omicidio nautico'

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "Uno dei principi generali del nostro ordinamento è che ogni sanzione deve essere proporzionata alla gravità di un fatto. Questo apparato normativo è finalizzato proprio a questo. Chi è esperto di diritto sa che esiste una forma di colpa che quasi sfiora il dolo eventuale, la colpa cosciente. L’evento non si vuole, non si accetta ma si mette in previsione. Chi è ubriaco o sotto effetto di stupefacenti, e chi fa scorribande in riva al mare con barche e natanti in genere sa perfettamente che ci può essere un malcapitato che è lì solo per godersi una giornata di sole e fare un bagno. Queste norme allineando, come è giusto e corretto, l’omicidio nautico all’omicidio stradale faranno sì che finalmente vedremo sanzioni proporzionate a fatti". Così Tommaso Antonino Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia, intervenendo nel corso delle dichiarazioni di voto sul Ddl omicidio nautico.

"La pena è da due a sette anni – ha proseguito – però ci sono delle aggravanti, così come previste nell’omicidio stradale. La norma penale deve mettere in sicurezza il cittadino, e deve avere una funziona special-preventiva. Chi si mette alla guida di un natante e viola il codice nautico, magari è drogato o ha bevuto qualche bicchiere in più, deve sapere che da oggi lo Stato italiano non lo sanziona più con una pena blanda, ma con una pena severa. In sostanza, è una buona norma, che forse sarebbe stato meglio scrivere qualche tempo fa". "Abbiamo fatto tanto per quanto riguarda il diritto positivo, siamo certi che da qui a qualche mese, così come promesso da ministro Nordio, si penserà al processo. La pena deve essere ferma e certa, ma deve passare sempre da un processo giusto, in cui ogni cittadino italiano deve avere tutte le garanzie come prevede la nostra carta costituzionale", ha concluso Calderone annunciando il voto favorevole di Forza Italia.