Trasporti: Campomenosi (Lega), 'interrogazione su nuovi tachigrafi, serve tolleranza Ue'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Sui nuovi tachigrafi obbligatori dal 21 agosto per le nuove immatricolazioni serve un regime di tolleranza europeo. L'installazione dei nuovi dispositivi può essere un passo avanti per garantire sicurezza stradale, rispetto dei diritti dei conducenti, trasparenza ed efficienza dei controlli effettuati dagli organi di polizia. Ma i ritardi significativi nella loro fornitura in diversi Paesi Ue rischiano di bloccare l'immatricolazione di un numero di veicoli pesanti compreso tra 20 mila e 40 mila unità entro fino anno. Dopo l’allarme lanciato dalle associazioni di categoria, in primo luogo Fai-Conftrasporto e Iru, alcuni Stati Membri, tra cui l’Italia, hanno annunciato regimi di tolleranza temporanei, ma serve un intervento europeo che istituisca un regime di tolleranza chiaro e omogeneo, per evitare distorsioni della concorrenza, confusione normativa e sanzioni immotivate. Ho presentato un’interrogazione alla Commissione Europea in proposito: serve un intervento immediato”. Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo e componente della Commissione Trasporti.