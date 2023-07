Trasporti: Candiani (Lega), 'credibilità Fratoianni si misura con suo candidato Soumahoro'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Fratoianni è noto per le sue politiche contrarie a qualsiasi nuova strada così come a qualsiasi nuova riqualificazione urbana, e per prendere una posizione solo per andare contro Salvini. Oggi, in questo senso, trascura il fatto che migliaia di italian...

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "Fratoianni è noto per le sue politiche contrarie a qualsiasi nuova strada così come a qualsiasi nuova riqualificazione urbana, e per prendere una posizione solo per andare contro Salvini. Oggi, in questo senso, trascura il fatto che migliaia di italiani sarebbero stati in difficoltà per uno sciopero smisurato. Bene ha fatto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a intervenire permettendo la mobilità nel nostro Paese ai lavoratori e ai turisti". Così, in una nota, Stefano Candiani, deputato della Lega.

"Da certa sinistra le solite polemiche strumentali: d’altra parte cosa aspettarsi da uno come Fratoianni, la cui credibilità si misura con la candidatura del suo ex pupillo Soumahoro, di cui tutti ricordiamo lo scandalo della coop della sua famiglia", conclude.