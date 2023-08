Trasporti: Caroppo (Fi), 'proficuo incontro con Anas per strade statali più sicure'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Questa mattina ho avuto un incontro proficuo con il capo compartimento di Anas Puglia, Vincenzo Marzi, per valutare la messa in sicurezza delle principali strade statali salentine e la loro riclassificazione in strade extraurbane principali, con la conseguente previ...

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Questa mattina ho avuto un incontro proficuo con il capo compartimento di Anas Puglia, Vincenzo Marzi, per valutare la messa in sicurezza delle principali strade statali salentine e la loro riclassificazione in strade extraurbane principali, con la conseguente previsione di un limite di velocità più giusto di 110 km/h". Così in una nota il deputato Andrea Caroppo, capogruppo di Forza Italia nella commissione Trasporti.

"Si tratta, in particolare, della Ss16 Adriatica Lecce-Maglie, della Ss101 Lecce-Gallipoli e della Ss7 Brindisi-Taranto. Su questi tratti, infatti – prosegue Caroppo -, è previsto oggi un limite di velocità di 90 km/h, che ritengo inadeguato rispetto alle caratteristiche delle strade e utilizzato strumentalmente da quei comuni che, tramite l’installazione di autovelox, mirano a fare cassa sulla pelle degli automobilisti. Pertanto, assieme all’ingegner Marzi, che ringrazio per la disponibilità abbiamo valutato le criticità esistenti e immaginato una progressiva serie di interventi di messa in sicurezza delle strade che consentirebbe la riclassificazione in extraurbane principali e, quindi, l’innalzamento del limite a 110 km/h".

"Sono convinto che quando i limiti di velocità imposti sono giusti, ragionevoli e proporzionati, i cittadini li rispettano senza indugi, scongiurando situazioni di pericolo alla guida", conclude Caroppo.