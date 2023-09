Trasporti: Ferrante, 'Fi e governo proiettati a realizzare le grandi infrastrutture al Sud'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Oggi ho avuto il piacere di ricevere al Mit il senatore pugliese Dario Damiani. Con lui abbiamo fatto il punto sulla situazione infrastrutturale della provincia Bat, focalizzando l’attenzione, in particolare, sulla realizzazione dell’opera commissariata d...

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Oggi ho avuto il piacere di ricevere al Mit il senatore pugliese Dario Damiani. Con lui abbiamo fatto il punto sulla situazione infrastrutturale della provincia Bat, focalizzando l’attenzione, in particolare, sulla realizzazione dell’opera commissariata della nuova caserma dei vigili del fuoco di Barletta, per la quale entro settembre si dovrebbe arrivare all’approvazione del progetto esecutivo, nonché sul progetto di ampliamento del porto di Barletta su cui ho ribadito il massimo impegno del governo". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.

"Ho assicurato la mia presenza a Barletta già nel prossimo mese di ottobre per un’attività ricognitiva in loco. Forza Italia e, in generale, il governo sono fortemente proiettati a realizzare e portare compimento le grandi infrastrutture del Sud, nella piena e ferma consapevolezza che solo facendo crescere il Mezzogiorno riusciamo a trainare l’intera locomotiva Italia", conclude l'esponente azzurro.