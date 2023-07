Trasporti: Lega, 'grazie a Salvini dimezzato sciopero'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - “Lasciare a piedi un milione di italiani e più durante l’estate, con il caldo soffocante, senza far nulla, era impensabile. Grazie, quindi, al ministro Salvini per l’ottima mediazione con la quale si è dimezzato lo sciopero ferroviario. Giu...

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Lasciare a piedi un milione di italiani e più durante l’estate, con il caldo soffocante, senza far nulla, era impensabile. Grazie, quindi, al ministro Salvini per l’ottima mediazione con la quale si è dimezzato lo sciopero ferroviario. Giusto compromesso tra il diritto alla mobilitazione e il bisogno dei cittadini di spostarsi”. Lo dichiarano i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti, Domenico Furgiuele, Andrea Dara, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto.