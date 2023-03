Trasporti, Mattarella: 'Elemento essenziale in crescita e indicatore qualità vita'

Trasporti, Mattarella: 'Elemento essenziale in crescita e indicatore qua...

Trasporti, Mattarella: 'Elemento essenziale in crescita e indicatore qua...

Trasporti, Mattarella: 'Elemento essenziale in crescita e indicatore qua...

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "L’iniziativa dell’'Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile', nell’ambito della seconda edizione della Fiera Let Expo, sollecita una riflessione sullo stretto rapporto che intercorre tra trasporti e sviluppo econ...

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – "L’iniziativa dell’'Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile', nell’ambito della seconda edizione della Fiera Let Expo, sollecita una riflessione sullo stretto rapporto che intercorre tra trasporti e sviluppo economico, senza tralasciare il ruolo della logistica nella tutela delle risorse naturali. Il settore dei trasporti e della logistica è elemento essenziale nella crescita e indicatore della qualità della vita". A dichiararlo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ad Alis e al presidente Guido Grimaldi, in apertura di LetExpo, l’evento di riferimento per il settore della logistica, dei trasporti e dell'intermodalità organizzato da Alis a VeronaFiere.

"La mobilità – sottolinea Mattarella – è una delle caratteristiche della civiltà globale e la sua sostenibilità rappresenta una misura della sua efficacia nella tutela dell’ecosistema. Far sì che avvenga sviluppo dei trasporti collettivi di persone e separazione dei volumi di traffico con ottimizzazione del trasporto merci, contribuisce al miglioramento della vita della comunità e della sua sicurezza e può ridurre in modo significativo l’impatto negativo sulla salute dell’uomo e sull’ambiente".