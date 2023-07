Trasporti: Misiani, 'Salvini ha scelto demagogia invece di dialogo e mediazione'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Per evitare lo sciopero dei ferrovieri il ministro Salvini avrebbe dovuto svegliarsi per tempo, ascoltando le parti, leggendo le carte, cercando di comprendere le ragioni dei lavoratori e di trovare un punto di mediazione. Ha scelto invece la strada della demagogia,...

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "Per evitare lo sciopero dei ferrovieri il ministro Salvini avrebbe dovuto svegliarsi per tempo, ascoltando le parti, leggendo le carte, cercando di comprendere le ragioni dei lavoratori e di trovare un punto di mediazione. Ha scelto invece la strada della demagogia, con un’ordinanza di precettazione sbagliata e inutile. Cambi strada: i problemi non si risolvono così". Così Antonio Misiani del Pd su twitter.