Trasporti: Paita (Iv) presenta interrogazione su disagi stazione Sanremo

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Viaggiatori e turisti che visitano Sanremo sono alle prese con i tanti disagi della stazione ferroviaria di Coros Cavallotti, come denuncia il quotidiano Secolo XIX. Una città turistica come Sanremo non può presentarsi con un ‘biglietto da visita’ in queste condizioni e anche per i pendolari che vivono quotidianamente detti disagi sarebbe doveroso un intervento urgente". Lo fa sapere la senatrice del Gruppo Azione-Italia Viva Raffaella Paita, che presenta un'interrogazione a risposta scritta al ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

"Sei nastri trasportatori su otto risultano fuori uso, la banchina del binario 2 è occupata da un cantiere, le indicazioni sono incomprensibili, il parcheggio è in condizioni di degrado. I malfunzionamenti colpiscono soprattutto i viaggiatori con disabilità. Si chiede di sapere – si legge – se il ministro interrogato sia a conoscenza dei problemi e cosa intenda fare perché la situazione venga risolta in modo definitivo, ripristinando la piena funzionalità della stazione e ovviando rapidamente alle criticità".