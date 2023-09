Trasporti: Panza (Lega): 'bene Salvini su valichi alpini, massima attenzione ai territori'

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Ringrazio il ministro Salvini per la sensibilità dimostrata sull’importanza dei valichi alpini, che sono un punto di giuntura tra l’Italia e il resto d’Europa che rivestono un ruolo fondamentale, a partire dal Brennero, ma anche Monte Bianco, Frejus, Sempione, e tutte quelle infrastrutture che hanno lo scopo di unire parti importanti del nostro Continente, sia dal punto di vista produttivo sia da quello culturale e turistico. L’impegno del ministro Salvini contro i limiti assurdi imposti dall’Austria per i mezzi che transitano dal Brennero è un segnale importante, una risposta concreta alle esigenze delle categorie produttive e dei cittadini trentini. Serve più attenzione da parte di tutti gli Stati che si affacciano sulle Alpi per garantire un transito migliore e sicuro e garantire alle zone che ospitano queste infrastrutture il doveroso riconoscimento per il ruolo cruciale che svolgono". Così in una nota Alessandro Panza, europarlamentare della Lega, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari regionali.