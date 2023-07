Trasporti: Pd, Avs e Azione presentano pdl su 'Città 30', un nuovo concetto di mobilità e sostenibilità

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Abbiamo presentato oggi con la firma di tutti i gruppi di opposizione, tranne il gruppo dei Cinque stelle che ha deciso di presentare una proposta di legge a parte, ma che ci auguriamo possano unirsi a noi in un testo unificato, e quindi dialoghiamo, una pdl sul tema delle città 30, ovvero città che abbiano una visione diversa di mobilità, con un limite di velocità delle zone urbane a 30 all'ora e negli assi di scorrimento con un una media superiore". Così Robert Morassut, deputato del Partito democratico, spiega a margine della conferenza stampa della presentazione della pdl cosa si vuole introdurre nell'ordinamento statale con le "norme per lo sviluppo delle città 30 e l'aumento della sicurezza stradale nei centri abitati", promossa da Legambiente, Fiab, Salvaiciclisti, Kyoto Club, Amodo, Asvis, Clean Cities Campaign e Fondazione Michele Scarponi, e di cui loro si sono fatti da portavoce in Parlamento.

Sicurezza quindi (e certamente), considerate le migliaia di morti che ogni anno macchiano il manto stradale delle nostre città, ma anche sostenibilità. Accanto, infatti, a nuovi limiti di velocità, la pdl vuole aumentare i mezzi pubblici, le piste ciclabili e anche i percorsi per i pedoni, ripercorrendo, tra l'altro, quella che è già una realtà a Bologna e in molti comuni dell'area metropolitana. "Chiederemo l'urgenza su questa pdl – continua l'esponente dem -, alla luce del fatto che a breve si discuterà anche della legge delega sul codice della strada voluta da Matteo Salvini che va quasi in senso contrario rispetto alla nostra proposta".

"Sono molto contenta che sia stata depositata questa legge, e che si sia deciso di farlo in questo modo – commenta Annalisa Corrado, responsabile Conversione ecologica, Clima, Green economy e Agenda 30 della segreteria nazionale del Pd -, perché è un lavoro con le associazioni che è importantissimo e hanno delle competenze, esperienze e soprattutto contatto con le persone che la politica deve ascoltare, anche per ricostruire quel rapporto di fiducia con i cittadini che non sempre è stato ascoltato come avrebbe dovuto essere".