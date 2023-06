Trasporti: Raimondo (FdI), 'puntare su posizione geografica strategica Italia'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Il Governo italiano sta lavorando senza sosta per far sì che l’Italia sfrutti fino in fondo la sua centralità in Europa puntando sulla sua posizione geografica strategica sia rispetto ai paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo sia rispetto a...

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – "Il Governo italiano sta lavorando senza sosta per far sì che l’Italia sfrutti fino in fondo la sua centralità in Europa puntando sulla sua posizione geografica strategica sia rispetto ai paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo sia rispetto ai paesi del Vicino ed estremo Oriente". Lo ha detto – in commissione congiunta Camera Senato – Fabio Raimondo, capogruppo di Fratelli d’Italia della commissione Trasporti della Camera dei deputati durante l’audizione della commissaria europea per i Trasporti, Adina VÄlean.

"In ambito portuale – ha continuato – per realizzare il cosiddetto piano Mattei voluto dal nostro presidente Meloni occorre favorire una stretta sinergia con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e valorizzare tutte le nostre filiere economiche connesse al mare: logistica, nautica, pesca, interporti. In ambito aeroportuale, invece, va rafforzata l’idea dell’Italia come piattaforma anche verso i paesi del Vicino ed Estremo Oriente. Tutto questo va realizzato in fretta e prestando grande attenzione ad un altro tema che ci sta particolarmente a cuore: quello della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale".

"Ma attenzione: deve trattarsi – ha sottolineato – di una transizione ecologica intelligente che cioè sia compatibile con la sostenibilità economica per le nostre imprese e che non porti ad abbracciare una sola tecnologia, per lo più di dominio asiatico, perché le ricadute economiche sul nostro sistema produttivo sarebbero altissime come dimostra il fatto che già ad oggi sarebbero oltre 70mila in Italia i posti di lavoro a rischio" ha concluso Raimondo.