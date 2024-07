Trasporti, Salvini: non accettabili i disagi degli ultimi giorni

Roma, 24 lug. (askanews) - "Rispetto ai disagi ferroviari segnalati nelle ultime ore che hanno visto lavoratori e turisti bloccati nei treni e nelle stazioni, abbiamo chiesto tempestivamente chiarimenti ai tecnici per comprendere le ragioni dei disservizi, perché è vero che siamo al massimo di can...

Roma, 24 lug. (askanews) – “Rispetto ai disagi ferroviari segnalati nelle ultime ore che hanno visto lavoratori e turisti bloccati nei treni e nelle stazioni, abbiamo chiesto tempestivamente chiarimenti ai tecnici per comprendere le ragioni dei disservizi, perché è vero che siamo al massimo di cantieri aperti tra Pnrr, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, però non è accettabile la situazione in cui hanno viaggiato i passeggeri in queste ore”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time alla Camera.

“I vertici di Rfi, Trenitalia e Fs stanno individuando soluzioni urgenti. Rfi – ha spiegato il ministro – ha comunicato di aver attuato un modello organizzativo con un potenziamento di presidio in loco del personale sull’intera rete con l’obiettivo di ridurre i tempi di intervento anche di diverse ore in caso di guasto o necessità. Sono stati inoltre predisposti specifici piani di contingenza per fronteggiare le ripercussioni sulla circolazione, generati dalle criticità meteorologiche che anche oggi colpiscono alcune zone del Paese. Sono stati potenziati gli sportelli di assistenza al pubblico. E’ stato predisposto con urgenza un piano estate per prevenire e gestire eventuali criticità con servizi di bus sostituivi, comunicazione di preallerta alla Protezione civile e apertura prolungata anche notturna delle stazioni”.