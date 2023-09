Trasporti, un Gis all'insegna formazione e novità normative in mondo sollevamento

Roma, 12 set. (Adnkronos) – L’evoluzione tecnica, l’aggiornamento professionale e le ultime novità in ambito legale e normativo saranno al centro del ricco palinsesto di conferenze, convegni e workshop della 9ª edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, in programma dal 5 al 7 Ottobre 2023 nei padiglioni del Piacenza Expo. Durante i tre giorni del Gis – la più grande manifestazione europea dedicata alle nuove proposte e alle innovazioni tecnologiche del mondo del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali – , infatti, saranno illustrate, analizzate e dibattute le principali evoluzioni tecnico-normative riguardanti i vari cluster dell’universo del sollevamento.

Il punto di vista dei costruttori di camion, degli allestitori e dei costruttori di gru sarà, per esempio, al centro del convegno organizzato da “Sollevare” e “allestimenti & trasporti” dal titolo: “L’integrazione veicolo-gru retrocabina il punto di vista dei costruttori di camion, degli allestitori e dei costruttori di gru”, in calendario il 5 ottobre (Sala A, dalle 10:30). A moderare: Gianenrico Griffini – Chairman International Truck of the year, Redattore della rivista Allestimenti & trasporti. Tra i panelists: Gianmarco Giorda – Managing Director Anfia; Claudio Sivilotti – Product Manager Volvo trucks; Marco Del Campanile – Area Manager di Fassi gru; Alessandro Girardi – Head of Pre-sales & Logistics Scania; Andrea Porchietto – Specialista Allestimenti Mercato Italia Iveco; Daniele Di Gennaro – Sales Manager Palfinger Italia; Guido Invernizzi – Resp. Omologazioni e Sales Engineering DAF V.I.; Enrico Vandelli – Sales Manager Hiab Italia.

Sempre “Sollevare”, in collaborazione con “Rental blog”, proporrà nella stessa giornata il forum con i protagonisti del mercato italiano: “Prospettive e criticità del noleggio” (Sala D, dalle 14:30). Introdurrà l’incontro Pier Angelo Cantù – Rental network, mentre il moderatore sarà Alberto Finotto – Sollevare. Tra i relatori: Matteo Cattagni – Boels; Davide Villa – Casella autogrù; Luca De Michelis – Cgte; Gabriella Martani – Eurotecno; Gerolamo Fiore – Italnolo; Marzia Giusto – Loxam; Gianfranco Bronzini – Omec; Francesco Gelao – Tecnoeleva; Michele Trevisan – Venpa; Paolo Vismara – Vismara sa. Previsti anche interventi di Marco Prosperi – Assodimi; Maurizio Quaranta – Ipaf e Luca Tagliabue – Rental blog.

Il giorno successivo, il 6 ottobre, il Gis dedicherà ampio spazio alle novità tecniche e alla formazione professionale. Dalle 14, in Sala D, Anfia e Aisem presenteranno il workshop: “Nuove En280-1 & en280-2: come cambia lo stato dell’arte”. Tra i relatori: Luca De Vita, Anfia, Roberto Cianotti, UNI, Sara Anastasi, Inail, Massimo Rizzati, Eco Certificazioni, Piero Palmieri, AnfiA, Luisa Parisotto, Aisem, Maria Nice Tini, Inail, Angelo Bertocchi, Rappresentate Anfia-Sezione Gru per autocarro.

Vericert ti forma proporrà invece un pomeriggio di aggiornamento professionale dedicato agli addetti ai lavori sulle principali novità introdotte dal nuovo Regolamento macchine 2023/1230/Ue. All’incontro, dal titolo “Regolamento macchine 2023. Addio direttiva 2006/42/Ce” (Sala G, dalle 14) prenderanno parte ingegneri del mondo della certificazione dei macchinari, esperti di valutazione del rischio delle macchine, esperti di cybersicurezza e di software di sicurezza. Tra i relatori: l’Ing. Massimo Alfredo Frola, l’Ing. Serena Failla e l’Ing. Loris Vivoli. Ma quelli elencati sono solo una parte degli appuntamenti in calendario durante la tre giorni piacentina. Il programma completo della conferenze e degli incontri è consultabile sul sito: https://gisexpo.it/.

"Siamo estremamente soddisfatti del grandissimo numero di adesioni pervenute a questa 9ª edizione del Gis, un merito questo che dobbiamo correttamente condividere con tutti coloro che – in qualità di espositori, di Associazioni sostenitrici e, ovviamente, di professionisti del comparto – hanno fatto crescere questa manifestazione ad un livello così elevato, consolidando in tal modo la leadership della mostra piacentina quale il più grande evento del comparto anche a livello europeo", dichiara Fabio Potestà, Direttore di Mediapoint & exhibitions, società organizzatrice dell’evento.

Tuttavia il Gis sarà anche un’occasione di festa e di premiazioni per i partecipanti: confermate infatti anche per questa 9ª edizione, le tradizionali serate dedicate ai riconoscimenti per le eccellenze della filiera, che si terranno durante l’arco della manifestazione nei padiglioni del Piacenza Expo, come, l’Italplatform-Italian Access Platform Awards (che si terrà Giovedì 5 Ottobre e sarà dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in quota), l’Itala-Italian Terminal and Logistic Awards (che si svolgerà nella tarda mattinata di Venerdì 6 Ottobre e sarà dedicato al terminalismo portuale, intermodale e alla logistica) e l’Ilta-Italian Lifting & Transportation Awards (che si terrà nella prima serata di Venerdì 6 Ottobre e sarà dedicato al sollevamento e ai trasporti eccezionali). Eventi che costituiscono anche un importante momento di networking tra i più importanti operatori di questi comparti.

Tornerà inoltre quest’anno, dalle 19:30 di Venerdì 6 Ottobre, il Gis By NIGHT, momento di socialità che permetterà a tutti gli espositori del Gis e alla loro clientela più importante di incontrarsi all’interno del quartiere fieristico di Piacenza, dove saranno allestiti buffet a tema e intrattenimenti a sorpresa.

In occasione di questa nona edizione del Gis, infine, Mediapoint & Exhibitions srl presenterà inoltre la nuovissima fiera “T3-Truck tyre Trailer”, manifestazione interamente dedicata a tutti i mezzi di trasporto comprendendo tra questi camion, furgoni, rimorchi la loro componentistica e i relativi pneumatici, in programma dal 17 al 19 Ottobre 2024 (vedasi www.t3-expo.it).