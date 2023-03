Trasporti, Urso: Europa abbia visione di neutralità tecnologica

Milano, 10 mar. (askanews) -“Dobbiamo puntare, anche e soprattutto nel settore dei trasporti, a una competitività sostenibile per realizzare la duplice transizione, quella ecologica e digitale che si tengono insieme. E per questo qui più che mai noi chiediamo all’Europa che abbia una visione di neutralità tecnologica”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della fiera della logistica e dei trasporti LetExpo a Verona.

“Non c’è soltanto elettrico – ha aggiunto – non è una religione. Riteniamo che sia utile e necessario utilizzare, soprattutto nella fase di transizione, ogni tecnologia che riduca l’impatto ambientale. Questo serve ovviamente all’ambiente, ma serve anche alle persone, soprattutto ai lavoratori che dobbiamo preservare in questa rivoluzione tecnologica industriale”.