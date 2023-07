Trasporto aereo: 220 voli cancellati a Fiumicino per sciopero

Trasporto aereo: 220 voli cancellati a Fiumicino per sciopero

Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Sono circa 220 i voli cancellati oggi - in relazione allo sciopero del trasporto aereo - all'aeroporto di Roma Fiumicino, tra nazionali e internazionali e sia in arrivo che in partenza. Lo indicano fonti aeroportuali. ...