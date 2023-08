Trasporto aereo: Cannata (Fdi), 'misure giuste contro pratiche da Far West'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "Le misure adottate dal governo Meloni con il ministro Urso contro il ‘caro voli’ sono sacrosante e sono finalizzate a limitare gli effetti della speculazione e di un algoritmo che fa schizzare in modo inaccettabile i prezzi degli aerei, soprattutto verso la Sicilia e la Sardegna. Si tratta di interventi volti a tutelare i consumatori e gli utenti e che rientrano interamente nelle direttive europee in materia di tutela degli utenti laddove sia presente un’evidente stortura del mercato. Non solo il Mimit, che con grande prontezza è intervenuto per far fronte a questa situazione, ma anche l’Agcm ha segnalato in diverse occasioni la presenza di una forte speculazione per le tratte aeree che coinvolgono la Sicilia. Fratelli d’Italia e il governo Meloni sono dalla parte dei cittadini, contro le lobbies e cartelli per evitare un Far West che fa danno ai cittadini consumatori. Il nostro obiettivo è tutelare gli utenti e i cittadini da pratiche scorrette e ingiustificate". E' quanto dice Luca Cannata, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della commissione Bilancio a Montecitorio.