Trasporto aereo: Coppi (Fdi), 'misure Mimit tempestive e concrete'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "Le misure adottate dal governo Meloni, su iniziativa del ministro Urso, per tutelare i consumatori e prevenire fenomeni speculativi e distorsioni del mercato sono concrete, tempestive e rappresentano un passo importante per garantire la tutela dei consumatori nel settore dei voli aerei. È fondamentale, infatti, prevenire fenomeni speculativi e distorsioni del mercato che possono danneggiare cittadini e turisti. L’utilizzo di algoritmi per profilare gli utenti rappresenta una pratica che viola la privacy dei cittadini a fini commerciali per questo va sanzionata. La tutela dei consumatori è una priorità assoluta per il governo e bene ha fatto il ministero delle Imprese e del Made in Italy a intervenire prontamente". Così il deputato di Fratelli d’Italia Marcello Coppo.