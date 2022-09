Trasporto aereo, De Vincenti (Adr): ‘Patto decarbonizzazione tra istituzioni e imprese’

Roma, 21 set. (Adnkronos) – "Il patto riunisce tutti gli attori del trasporto aereo ma anche le imprese che operano per determinare le tecnologie, che lavorano per migliorare il mondo del trasporto e renderlo più sostenibile in un rapporto stretto con le istituzioni.

Il mondo del trasporto aereo è responsabile di una parte relativamente limitata delle emissioni, ma anche questo settore deve impegnarsi nel complesso percorso di decarbonizzazione. E una priorità indiscutibile garantire la possibilità di sviluppo di questo settore. Il trasporto di lunga distanza consente di mettere in relazione popoli, luoghi, culture molto diverse, ed è fondamentale per delle società moderne che vogliono lo sviluppo economico e civile del nostro mondo. Ecco perché è indispensabile elaborare un percorso serio e rigoroso, sulla base di solide fondamenta scientifiche".

Lo ha detto Claudio De Vincenti, presidente di Aeroporti di Roma, introducendo il primo Congresso annuale "Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo", in corso di svolgimento presso l’aeroporto di Fiumicino.