Trasporto aereo: Di Palma, 'Enac impegnata rispetto ambiente'

Roma, 21 apr. (Labitalia) – "Enac è impegnata per la decarbonizzazione del trasporto aereo e il rispetto dell'ambiente. Lo sforzo tecnologico è necessario e per questo Enac sta stringendo accordi con diversi territori per il trasporto intermodale". Lo sottolinea il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, in occasione della presentazione del Patto per la decarbonizzazione del trasporto aereo.

''Oggi è una giornata particolarmente importante rispetto al percorso che stiamo facendo per riconciliare ambiente e trasporto aereo, garantita dall'innovazione tecnologica che ne favorisce la sintesi. Su questo Enac sta facendo tanto''.

''Oltre ad un'integrazione intermodale treno-aereo, stiamo sviluppando infatti un'integrazione aria-aria, lavorando per una nuova mobilità -aggiunge De Palma-. In più, l'Ente ha fatto un fatto un bando sull'elettrificazione dei mezzi handling e stiamo varando un regolamento in cui si obbliga ad un cambio flotta nel caso in cui non venissero rispettati quegli obiettivi che garantiscono la salvaguardia dell'ambiente''.