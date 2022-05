Trasporto aereo: Finnair, si vola in Oriente con le promozioni per Thailandia e India

Roma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Finnair, la compagnia aerea finlandese, ha lanciato una campagna promozionale verso Bangkok in Thailandia e Mumbai e Nuova Delhi in India, per promuovere queste destinazioni, perfette per una fuga a oriente questa estate. Da oggi fino al 7 giugno 2022, i viaggiatori italiani potranno beneficiare di tariffe scontate per partire da Milano e Roma e raggiungere le mete soleggiate dell’Oriente con collegamenti rapidi attraverso l'aeroporto di Helsinki.

A partire dal 15 giugno 2021, Finnair propone nuove tariffe che offrono ai clienti una maggiore scelta e opzioni per personalizzare il proprio viaggio: Light, Classic e Flex. Il biglietto Economy Light è ideale per viaggi leggeri a un prezzo minimo in date specifiche. I passeggeri possono viaggiare con 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio personale in cabina. Sui voli a lungo raggio, i passeggeri beneficiano di un pacchetto pasti e bevande e ricevono il 50% in più dei punti frequent flyer grazie all'adesione al programma Finnair Plus della compagnia aerea.

Per tutta la stagione estiva, i viaggiatori italiani potranno inoltre usufruire dell’ampio network di collegamenti via Helsinki a partire dalle città di Bologna, Venezia, Verona e Napoli, oltre che Roma e Milano, per raggiungere mete vacanziere in tutto il mondo, dall’Oriente fino agli Stati Uniti.