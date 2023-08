Trasporto aereo: Gelmetti (Fdi), 'Ryanair eviti consulenti di diritto commerciale low cost'

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Il biglietto low-cost ha fatto la fortuna di Ryanair, ma non sempre il presunto beneficio economico per il consumatore si è tramutato in un servizio adeguato, anzi Ryanair ha violato negli ultimi anni molto le regole di mercato, tant’è che ha sub...

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – "Il biglietto low-cost ha fatto la fortuna di Ryanair, ma non sempre il presunto beneficio economico per il consumatore si è tramutato in un servizio adeguato, anzi Ryanair ha violato negli ultimi anni molto le regole di mercato, tant’è che ha subito ben 11 violazioni dalla autorità per la concorrenza e il mercato nell’ultimo periodo. Il ceo di Ryanair, prima di criticare il governo italiano e le sue scelte che sono solo a difesa dei consumatori italiani, non utilizzi consulenti di diritto commerciale da prezzi low-cost, il low-cost non è sempre vantaggioso. L’Italia, patria del diritto, ha ottimi consulenti di diritto commerciale, meglio che Ryanair si affidi al sapere italiano". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti.