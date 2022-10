Trasporto aereo, Massolo: "Volocopter lavoro di squadra per l'Italia"

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "È un lavoro di squadra per l'Italia, nel senso che Atlantia si pone come una grande piattaforma globale di investimento mondiale nel settore della mobilità integrata e sostenibile senza dimenticare, anzi esaltando, il fatto che il cuore, l'anima e l'intelligenza di questa azienda è italiana".

Così il presidente di Atlantia, Giampiero Massolo, commenta il primo test di volo dell'aerotaxi Volocopter a Fiumicino. "Si fa attraverso vari modi- aggiunge- Intanto affermando la sostenibilità non solo come un'affermazione a parole, ma anche con un metodo di lavoro".

"E successivamente lavorando insieme, con altre aziende, con le istituzioni, con gli enti di regolamentazione. Insieme per allargare la base produttiva dell'Italia, perché è assolutamente necessario in un momento non facile come questo.

Volocopter, che oggi ha fatto un volo inaugurale per quanto riguarda l'Italia, vuole sintetizzare tutto questo: sostenibilità, progresso intelligente, lavoro insieme, tecnologia. L'Italia ha un rapporto tradizionale tra aeroporti e in realtà urbane: facilitare i collegamenti è essenziale per migliorare e rendere più sostenibile la qualità delle nostre vite", aggiunge Massolo.

“La strategia industriale di Atlantia è fortemente focalizzata sugli investimenti in tecnologia e innovazione, così da rendere i nostri asset sempre più sostenibili e aprire la strada a nuove forme di mobilità integrata", sottolinea ancora.

"Siamo felici di aver contribuito a fare sistema tra alcune importanti società di cui siamo azionisti. Grazie alla loro collaborazione e all’apporto in termini di competenze e aree di eccellenza diverse, stiamo creando un nuovo tipo di mobilità sostenibile che non esisteva fino a poco tempo fa", evidenzia il presidente di Atlantia. "Attraverso la cooperazione con le istituzioni competenti, puntiamo ad aprire – conclude – il servizio di Aam al pubblico a Fiumicino, prima di estenderlo anche agli altri aeroporti in cui abbiamo investito, entro il 2024".