Trasporto aereo: Paita (Iv), 'ricetta governo spaventa solo investitori'

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – "Le soluzioni messe in campo dal governo sul trasporto aereo non solo non risolvono alcun problema ma rischiano di sortire come unico effetto di spaventare gli investitori". Lo dice Raffella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia viva. "Quelle della continuità territoriale con la Sicilia e la Sardegna e del costo dei biglietti sono senza dubbio questioni da affrontare. Ma la soluzione non può certo arrivare dai decreti dirigisti del governo contro le compagnie aeree – spiega -. In questo modo si spaventano solo gli investitori".

"La situazione è preoccupante perché, anche sui trasporti, il governo sembra voler compensare la totale assenza di visione e strategia con un approccio grillino identico a quello del Conte 1. Urso potrebbe far di meglio che accontentarsi di soluzioni in cui il sovranismo di destra si mescola a quello di sinistra. Quanto a Salvini potrebbe cominciare a occuparsi anche dei problemi che competono al suo ministero: finora risulta 'non pervenuto'", conclude Paita.