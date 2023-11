Trasporto marittimo, Pichetto: "Posta questione Ets a Consiglio ministri Ue"

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - La "problematica" relativa all’attuazione del sistema Ets in relazione al settore del trasporto marittimo "è stata giustamente posta" in sede Ue perché "il calcolo non è stato fatto correttamente e corre il rischio di di...

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – La "problematica" relativa all’attuazione del sistema Ets in relazione al settore del trasporto marittimo "è stata giustamente posta" in sede Ue perché "il calcolo non è stato fatto correttamente e corre il rischio di diventare un grande autogol per il nostro Paese: nell'ultimo Consiglio europeo dei ministri ho posto la questione in termini pratici. Diventa addirittura un incitamento a inquinare di più, a fare percorsi più lunghi per pagare di meno". Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, nel suo intervento Assemblea Generale Alis, in merito alle potenziali ricadute dell’applicazione della direttiva Ets ai trasporti marittimi nei porti Ue di scalo per il trasbordo di container.

"Il commissario europeo Hoekstra si è impegnato personalmente sia nell'ambito del Consiglio, in chiusura, poi ci siamo incontrati ad Abu Dhabi una decina di giorni fa, ne abbiamo riparlato e si è impegnato a valutare la situazione e a proporre delle soluzioni. A questo punto la Commissione ci sta lavorando perché si sono resi perfettamente conto della situazione assurda che si stava creando. Si sta creando per noi rispetto a certe rotte, si sta creando per il Portogallo che ci ha affiancati nell'iniziativa per le rotte che arrivano all'America", spiega.