Trattamenti ortodontici con gli allineatori trasparenti in Italia

Milano, 13 mar. (askanews) – Il mondo odontoiatrico italiano ha avviato un dibattito sull’importanza della terapia ortodontica guidata dal medico. Si è tenuta recentemente a Milano una conferenza stampa che ha riunito diverse associazioni del settore odontoiatrico. Il tema centrale ha riguardato il trattamento ortodontico digitale, che sta spopolando tra i consumatori, ma che necessita di una supervisione del medico per una terapia efficace. La mancata supervisione di un medico può comportare rischi per la salute del paziente.

Fausto Grossi, General Manager Italy di Align Technology ha dichiarato: “Gli allineatori trasparenti sono stati classificati dall’Unione Europea come dispositivi medici, da utilizzarsi come un trattamento ortodontico. Devono, quindi, rispettare standard qualitativi molto alti, sia in fase di produzione che di applicazione, e il trattamento, per funzionare, deve sempre avvenire sotto la supervisione di un dentista o di un ortodontista durante ogni fase della terapia “.

Insieme all’azienda Align Technology (affiliata italiana), ad affrontare il tema sono intervenute le associazioni professionali ANDI e SUSO e l’organo sussidiario dello Stato CAO.

Dr. Pietro Di Michele, SUSO, Coordinatore Nazionale: “Il voler trasformare una terapia medica in una procedura puramente estetica senza che il medico partecipi al processo, per esempio saltando la diagnosi o l’attento monitoraggio della terapia da parte del clinico, è rischioso per il paziente e per la sua salute”.

Dr. Diego Paschina, CAO, Vicepresidente Nazionale: “La posizione della CAO Nazionale è chiara. Ogni professionista abilitato può prescrivere tutte le terapie scientificamente comprovate per il singolo caso purché a monte sia presente un corretto percorso diagnostico completo”.

Dr. Fabio Scaffidi, ANDI, Vicepresidente Nazionale: “Fondamentale poi è l’informazione fornita al paziente sul trattamento, che è una terapia medica e come tale capace di offrire benefici ma anche gravi problemi se mal condotta”.

I lavori si sono conclusi dopo un ampio dibattito volto a sottolineare ulteriormente come la cura della salute orale, specialmente nell’ambito dell’allineamento dentale, non può in nessun modo prescindere dalla conoscenza e dall’occhio esperto di un medico.