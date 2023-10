Il TMO

Il trattamento osteopatico consiste nella manipolazione di alcune parti del corpo, in particolare la schiena, il collo e la testa. Un sistema che punta all’individuazione della causa del dolore percepito. Si tratta di un modo per rilevare, trattare e prevenire problematiche legate alla muscolatura, alle ossa ed ai legamenti e tessuti connettivi. Il TMO, trattamento manipolativo osteopatico, consiste in manipolazioni, massaggi e stretching, aiutando in diverse situazioni:

nel bilanciamento del corpo

nell’attivazione muscolare,

a ridurre l’accumulo di acido lattico che tende ad accumularsi con un allenamento eccessivo

il rallentamento della perdita della massa muscolare con l’avanzare dell’età

nella guarigione del fisico per problemi muscolari o ossei

Problemi che qualunque sportivo conosce bene e che deve cercare di prevenire, prendendosi così cura del proprio corpo, che gli permette di competere nel proprio sport. L’osteopatia dà modo di recuperare e di prevenire eventuali infortuni. È infatti impossibile fare un pronostico riguardo le problematiche che potrebbero colpire un atleta. Tuttavia potresti essere proprio tu ad occuparti di tutto ciò. Se hai sempre sognato di lavorare nell’ambito sportivo a stretto contatto con gli atleti, questo è ciò che fa per te: scopri come diventare osteopata nello sport

Gli infortuni

Nello sport gli infortuni sono all’ordine del giorno. In quelli con parecchio contatto fisico sono praticamente inevitabili. Per fare un esempio, per le squadre di calcio è ormai normalità, motivo per cui le rose sono sempre più corpose. Per questo motivo negli ultimi anni l’osteopatia è entrata a far parte stabilmente dello sport. È infatti in grado grazie a tecniche specifiche di mantenere il corpo in una forma fisica ottimale sia in fase di preparazione che nel recupero di lesioni sportive comuni come contratture, distorsioni, gonfiori, lividi o di infortuni più gravi.

Grazie ai test osteopatici è infatti possibile intercettare anche le minime restrizioni della mobilità articolare. Situazioni che, se non venissero prese in considerazione e trattate come dovrebbero, potrebbero trasformarsi in problemi più seri. Nelle fasi di preparazione sportiva diventa fondamentale. Permette di migliorare le restrizioni di mobilità, garantendo la fluidità motoria.

Nella fase iniziale della preparazione il recupero è parte integrante di essa. L’osteopatia in questo caso è il migliore alleato possibile. Non è un caso che molti professionisti abbiano un osteopata personale per prendersi cura del proprio corpo con piani specifici, su misura, per il recupero da una partita, da una gara o anche da un infortunio. Nello specifico, l’osteopata è in grado di analizzare le catene cinetiche muscolari e fasciali individuando così zone di aumento delle densità presenti, che possono limitare la prestazione dell’atleta o predisporlo ad infortuni.

Lo sport

L’osteopata che vuole lavorare in un ambito sportivo dovrà conoscere a fondo lo sport in cui opererà. Collegandosi nuovamente al calcio spesso si tratta di giocatori per cui è stato pagato un cartellino e che percepiscono stipendi importanti. È quindi nell’interesse della società che l’atleta sia sempre al meglio delle sue condizioni, eviti infortuni e che nel caso sia in grado di recuperare il prima possibile. Priorità che ha l’atleta stesso se vuole cominciare e poi continuare a competere ai massimi livelli.

Ogni sport sollecita parti del corpo differenti che possono quindi avere problemi totalmente differenti. Difficilmente un nuotatore potrà avere problemi alle dita, mentre sarà frequentissimo per un giocatore di basket. Le differenze presenti nei vari sport implicano una preparazione profonda della biomeccanica e metabolica legate alla conoscenza della fisiologia. Ecco perché l’osteopata dovrà specializzarsi in modo tale da non farsi trovare impreparato, consapevole però delle eccezioni che possono tuttavia capitare.

Al giorno d’oggi sono diverse le figure che si occupano del mantenimento e del miglioramento delle performance degli atleti nei vari sport. Solitamente troviamo:

Allenatore

Preparatore atletico

Medico dello sport

Fisioterapista

Osteopata

Psicologo motivatore

Si tratta di specialisti, tutti fondamentali nel mondo dello sport per qualunque tipo di atleta. Nessuno di essi prevale sugli altri, per ottenere il massimo da uno sportivo o da un insieme di essi sono infatti tutti necessari. L’obiettivo è quello di tutelare lo sportivo garantendogli le migliori condizioni per esprimere tutto il suo potenziale curandone l’integrità fisica e mentale. Una realtà che sta diventando la normalità e che sta comportando un’evoluzione degli sport stessi.