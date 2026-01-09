Trattori in piazza a Milano contro l'accordo Ue-Mercosur

Milano, 9 gen. (askanews) – Trattori in piazza a Milano contro l’accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur. Gli agricoltori hanno manifestato a Piazza Duca d’Aosta, sfilando con i mezzi agricoli e bandiere italiane, in protesta contro l’intesa di libero scambio con il blocco sudamericano.

La mobilitazione si inserisce in una più ampia ondata di proteste che coinvolge diversi Paesi europei.

Proprio oggi l’Unione europea ha dato il via libera definitivo all’accordo con Mercosur, dopo oltre venticinque anni di negoziati, superando l’opposizione della Francia e le critiche del mondo agricolo.

Secondo i manifestanti, l’intesa rischia di penalizzare le produzioni europee, esposte alla concorrenza di prodotti importati a costi più bassi.