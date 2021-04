Travagliato (Brescia), violento incidente tra auto e furgone: morto un 47enne e due feriti

Nel violento incidente tra un'auto e un furgone a Travagliato, nel Bresciano, ha perso la vita un uomo di 47 anni e sono rimaste ferite due persone.

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi, giovedì 15 aprile, intorno alle ore 6.30, sulla Strada Provinciale 19 in territorio comunale di Travagliato, cittadina del Bresciano.

Incidente a Travagliato: morto 47enne

Erano da poco trascorse le 6.30 quando un 47enne, Massimiliano Orlandi,ha perso il controllo della sua vettura, una Fiat Punto di colore grigio chiaro, invadendo la corsia opposta, sulla quale stava viaggiando un furgoncino con due persone a bordo, rispettivamente di 35 anni e 40 anni, che erano dirette sul posto di lavoro.

Lo scontro frontale è stato violentissimo e per l’uomo, che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro notturno in un’azienda di Passirano, non c’è stato purtroppo nulla da fare,è infatti morto sul colpo.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente, oltre alle ambulanze del 118, sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i mezzi dell’Areu, oltre agli agenti della Polizia Stradale di Montichiari.

Subito dopo il violento incidente la SP 19 è stata chiusa al transito e gli automobilisti provenienti da Montichiari, dalla Corda Molle, sono stati deviati ad Azzano Mella. Gli altri invece, sono stati fatti ritornare indietro.