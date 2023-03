Renzi nel mirino di Travaglio. Colpito, e affondato. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio attacca duramente Matteo Renzi ai i microfoni di Un giorno da pecora, programma radiofonico di Rai Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

La risposta “a tema” all’attacco di Renzi

Il leader di Italia Viva lo aveva chiamato «vedova di Giuseppe Conte» e Travaglio non ha esitato a rispondere a tono: «A un cadavere politico parlare di vedove non conviene. Lui è il classico caso di killer politico dove, invece che morire la vittima, muore il killer stesso». E continua: «Sta cercando di convincere qualcuno sul fatto che lui sia indispensabile, anche se non è così. Avere Renzi in maggioranza non ha mai portato bene a chi ce lo aveva, anche quando lui era nella sua stessa maggioranza».

«Meglio Berlusconi»

A un certo punto dell’intervista, i conduttori gli chiedono come reagirebbe se suo figlio confessasse di essere renziano. Travaglio risponde senza pensarci: «Risponderei come La Russa: mi dispiacerebbe un po’. Peggio renziano che berlusconiano? Non lo so, in questo momento il rispetto per le minoranze è fondamentale. Andrei a pranzo, però, tutta la vita con Berlusconi. Ora non so come è messo, ma mi pare molto più divertente, me lo immagino almeno» ha concluso con amara ironia il direttore de Il Fatto Quotidiano.