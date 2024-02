Travolgente showcase acustico di Angelina Mango nella sua "Noioteca"

Sanremo, 7 feb. (askanews) - Ha la sicurezza e la prestanza scenica dei cantanti più rodati ma anche la freschezza ed energia travolgenti. Angelina Mango è la rivelazione del Festival di Sanremo con in brano "La Noia". La giovanissima cantautrice, dopo il debutto all'Ariston, si è esibita in un t...

Sanremo, 7 feb. (askanews) – Ha la sicurezza e la prestanza scenica dei cantanti più rodati ma anche la freschezza ed energia travolgenti. Angelina Mango è la rivelazione del Festival di Sanremo con in brano “La Noia”. La giovanissima cantautrice, dopo il debutto all’Ariston, si è esibita in un travolgente showcase nella sua “La noioteca”: un luogo che offre attività inusuali, legate al mondo della cantautrice, da sperimentare investendo la propria “noia”.

Ma come ormai tutti sanno, con Angelina non ci si annioia per nulla, soprattutto quando si viene trascinati dalle note delle sue hit come: Che t’o dico a fa’ e Ci pensiamo domani.

Durante il Festival dunque la noia non sarà solo uno stato d’animo, ma una vera e propria moneta di scambio. “La noia è tempo e ne rivendico il valore. – ha raccontato Angelina – È tempo che potenzialmente abbiamo a disposizione per noi stessi, in cui possiamo fare cose che piacciono, scoprire cose nuove.”

La noioteca sarà aperta dal martedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12 e dalle ore 14.30 alle ore 19 con ingressi fino ad esaurimento capienza.