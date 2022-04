Travolta dalla sua auto, aveva parcheggiato in discesa: grave ragazza di 22 anni

Una ragazza di 22 anni di Cassago Brianza si trova ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata travolta dalla sua stessa auto parcheggiata in discesa.

Paura a Cassago Brianza, comune in provincia di Lecco, dove nel pomeriggio di lunedì 11 aprile 2022 una ragazza è stata travolta e investita dalla sua stessa auto che aveva parcheggiato in discesa. Trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Anna di Como, risulta ancora ricoverata in prognosi riservata.

Travolta dalla sua auto: aveva parcheggiato in discesa

I fatti si sono verificati poco prima delle 17 nei pressi di piazza Beato Papa Giovanni XXIII. Secondo quanto ricostruito, la giovane avrebbe parcheggiato l’auto in un punto in discesa per poi scendere dalla vettura e constatare che stava iniziando a muoversi e ad acquistare velocità. Avrebbe quindi tentato di fermare la corsa con il suo corpo ma sarebbe stata investita dal veicoli riportando gravi traumi.

Il tutto sotto gli occhi di alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme ai sanitari del 118. Giunti sul posto con due ambulanze e un elicottero, hanno constatato la gravità delle condizioni della ragazza per poi trasportarla in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como. Qui i medici l’hanno operata d’urgenza per alcune fratture esposte a una gamba e al momento si trova ricoverata nella stessa struttura in prognosi riservata.

Travolta dalla sua auto: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della compagnia di Merate che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a stabilire per quale motivo l’auto si sia mossa, se per il freno a mano disinserito o se per un guasto meccanico al dispositivo.