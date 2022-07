Nella serata di venerdì 15 luglio un gruppo di ragazzi è stato travolto da un'auto all'uscita di un locale a Cassano D'Adda. Un 16enne ha perso la vita.

Travolti da auto all’uscita da un locale: muore 16enne

Terribile tragedia a Cassano d’Adda, in via Treviglio. Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto insieme agli amici, all’uscita di un locale. L’incidente si è verificato poco dopo le 23.30 di ieri, venerdì 15 luglio. Secondo le prime ricostruzioni, il sedicenne, residente in città, era in compagnia di altri tre coetanei, di cui due ragazze. Erano appena usciti dal locale Jamaica Pub e stavano tornando a piedi verso Cassano.

All’improvviso è arrivata una Mercedes che li ha travolti in pieno e il ragazzo è morto sul colpo.

Per il 16enne non c’è stato nulla da fare

Sul luogo dell’incidente sono arrivate tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Il personale sanitario ha tentato di rianimare l’adolescente, ma ogni tentativo non è servito a nulla. Le due amiche sono state portate all’ospedale San Raffaele, in codice giallo. Il quarto componente del gruppo è rimasto illeso.

I Carabinieri della Compagnia di Pioltello hanno gestito la viabilità, mentre i genitori sono stati avvisati della tragedia e sono arrivati sul luogo.