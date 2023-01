Travolto da una valanga mentre cerca di salvarli: i due cani hanno trovato casa

Michele Buga è morto travolto da una valanga per cercare di salvare i suoi cani: i due animali ora hanno trovato una nuova casa in cui vivere.

Cercare di salvare i cani nel mezzo di una valanga, ma rimane sepolto sotto la neve: Michele Buga è morto in un rifugio della Valle Spluga.

Morto in una valanga per salvare i cani

Michele Buga è morto per cercare di salvare i suoi cani: Timun e Garry – questi i nomi – erano infatti rimasti bloccati vicino al rifugio Bertacchi in alta Valle Spluga, in provincia di Sondrio. Una bufera di neve durante un’escursione li aveva sorpresi, ed era stato costretto a lasciarli vicino al rifugio fino al giorno successivo.

Proprio quel giorno il 60enne era salito per riprenderli, nonostante il soccorso alpino aveva sconsigliato di andarci a causa delle condizioni meteo avverse.

E così è stato: Buga è stato travolto da una valanga, e per lui non c’è stato nulla da fare.

I due cani sono stati accolti in una nuova casa

l soccorso alpino, dopo aver recuperato la salma, hanno portato Timun e Garry in caserma. Lucian Buga, figlio della vittima, ha raccontato che avrebbe voluto tenerli lui, ma che purtroppo sarebbe stato molto complicato considerato che vive con la famiglia in un appartamento.

Fortunatamente, sono arrivate decine di telefonate per prendersi cura dei cani, e così è stato. I due husky hanno trovato una nuova famiglia, pronta ad accoglierli insieme.