Travolto da uno scooter in centro: è in prognosi riservata

Travolto da uno scooter in centro: è in prognosi riservata

Travolto da uno scooter in centro: è in prognosi riservata

Stava attraversando viale Margherita a Mondragone quando è stato travolto da uno scooter in centro in sella al quale c'erano due giovani

Terribile incidente stradale in provincia di Caserta, dove un uomo viene travolto da uno scooter in centro ed è in prognosi riservata.

Da quanto si apprende a Mondragone un 60enne è stato ricoverato in gravi condizioni dopo l’incidente serale. I media territoriali spiegano che il 60enne era intento ad attraversare viale Margherita, a Mondragone, sul Litorale Domizio, quando è stato centrato da uno scooter e scagliato a terra con violenza.

Travolto da uno scooter in centro

In sella al mezzo a due ruote c’erano due giovani. Sempre le testate locali spiegano che l’uomo sarebbe stato centrato in pieno e che “le sue condizioni sono apparse subito gravi”.

Dopo l’allarme sul posto sono sopraggiunti a razzo gli agenti del comando di polizia municipale di Mondragone, guidati dal comandante David Bonuglia.

Sul posto soccorritori e polizia locale

Con essi un’ambulanza del 118. L’equipaggio del mezzo di soccorso giunto sul luogo del sinistro dietro segnalazione di uno dei giovani a bordo dello scooter ha trasportato la vittima di quel violento incidente al presidio sanitario di Castel Volturno. Il 60enne è ricoverato in prognosi riservata e sulle sue attuali condizioni non sono state diffuse notizie da fonti attendibili.

I rilievi della polizia dovranno accertare eventuali responsabilità.