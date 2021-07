Si ribalta dal proprio trattore, così muore un contadino di 75 anni a Chiusano, provincia di Avellino.

Chiusano San Domenico, 13 luglio 2021. Una tragedia si è consumata in provincia di Avellino, questa mattina un uomo di 75 anni di professione contadino mentre lavorava nei campi si è ribaltato con il proprio trattore ed è stato travolto e schiacciato dal suo mezzo, perdendo inevitabilmente la vita.

Travolto dal proprio trattore, muore un contadino in provincia di Avellino. La dinamica

Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Montella che si sono presentati sul luogo dell’incidente dopo l’arrivo dei soccorsi, il trattore guidato dall’agricoltore di 75 anni si sarebbe ribaltato per due possibili motivi: un dislivello del terreno che ha causato la perdita del controllo del mezzo o una manovra azzardata del conducente.

In entambi i casi, l’uomo avrebbe subito la stessa sorte ossia essere travolto fatalmente dal trattore. I primi a giungere sul luogo sono stati ovviamente i sanitari del 118 che hanno tentato invano di soccorrere e rianimare l’agricoltore, che era già morto sul colpo a causa degli ingenti traumi riportati al momento dell’incidente.

Travolto dal proprio trattore, muore un contadino in provincia di Avellino. Le indagini

Le prime indagini sono state condotte dai carabinieri presenti sul luogo.

In seguito è intervenuto anche il Pubblico Ministero, che non ha ritenuto necessario aprire un’indagine nè eseguire un’autopsia sulla salma della vittima, in quanto non si hanno dubbi sulla morte del contadino, sopraggiunta per le gravi ferite causate dall’incidente. Al termine di tutti gli accertamenti necessari, l’autorità giudiziaria ha restituito il corpo del 75enne alla famiglia per poter celebrare i funerali del compianto uomo.

Travolto dal proprio trattore, muore un contadino in provincia di Avellino. Episodi simili

Non è la prima volta che si verificano episodi del genere, soprattutto in provincia di Avellino. Poco meno di un mese fa a Tufo, aveva fatalmente e allo stesso modo perso la vita un altro contadino di 47 anni originario del Beneventano, che per una manovra azzardata era stato schiacciato dal proprio mezzo, che anche in quel caso era un trattore. Non è un caso che tali episodi avvengono in campagna e sempre con il trattore. Si tratta di un mezzo ritenuto abbastanza pericoloso, perchè sebbene pratico per le zone rurali, è difficile da controllare e basta poco per perderne in controllo.