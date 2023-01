Travolto dall’ondata di piena: morto 78enne

Terribile tragedia in Sardegna, causata dal maltempo. Un uomo di 78 anni ha perso la vita e il suo corpo è stato recuperato sulla sponda del rio Crasta.

Nel corso della notte si è consumata una terribile tragedia in Sardegna, più precisamente in Gallura. Il dramma è stato causato dal maltempo che ha colpito la regione in questi giorni. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo di 78 anni sulla sponda del rio Crasta, nella campagne di Monti.

Nella giornata di ieri si sono registrate delle forti piogge torrenziali, che purtroppo non hanno lasciato scampo all’uomo.

Corpo di un 78enne recuperato sulla sponda del rio Crasta

L’automobile dell’uomo era stata ritrovata nella serata di ieri, vicino al corso d’acqua, che presumibilmente stava cercando di guardare. Le ricerche sono andate avanti nella mattinata di oggi e il cadavere è stato ritrovato a qualche decina di metri dal mezzo, trascinato dalla corrente con l’ondata di piena.