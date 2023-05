Travolto dalle auto mentre camminava a piedi in autostrada: grave un 34enne

Tragedia sfiorata sulla A4. Un uomo di 34 anni è stato travolto dalle automobili in corsa mentre si spostava a piedi sul tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Peschiera e Sirmione, in direzione di Brescia. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 di oggi, martedì 2 maggio 2023.

La ricostruzione della dinamica

Stando alle prime indiscrezioni sulla vicenda, l’uomo avrebbe parcheggiato la sua auto vicino all’autostrada per poi raggiungere la carreggiata a piedi. Dopo aver camminato per alcuni minuti a lato delle corsie, sembra – si tratta di un ipotesi al momento del tutto ufficiosa e non confermata da nessuna delle autorità competenti – abbia atteso l’arrivo delle auto per esserne travolto. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo il ospedale: sebbene abbia riportato gravi traumi, il 34enne non risulterebbe in pericolo di vita.

Il sospetto di un gesto volontario

Le indagini sull’incidente sono in corso e sono state affidate alla polizia locale. Al momento è forte il sospetto che l’uomo abbia compiuto volontariamente il gesto, ovvero un tentativo di suicidio. Stando infatti alle testimonianze di alcuni automobilisti, il 34enne avrebbe attraversato la strada all’improvviso proprio nel momento in cui stavano arrivando le auto.