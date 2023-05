Travolto in bici da un furgone: morto un 79enne

Un uomo di 79 anni è stato travolto e ucciso mentre girava in bici: il killer è un detenuto alla guida di un furgone probabilmente rubato.

79enne travolto e ucciso con un furgone rubato

Tragedia nel pomeriggio di lunedì 15 maggio, a San Giuliano Milanese, dove un anziano di 79 anni è stato investito e ucciso mentre si trovava in bici nella cava del Tecchione. A colpirlo fatalmente, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo alla guida di un furgone rubato pochi istanti prima.

L’omicida avrebbe poi cercato di scappare, ma il furgone si sarebbe impantanato, e si sarebbe così lanciato nel vicino laghetto della cava. Ma gli agenti della polizia locale di San Giuliano, con l’aiuto dei sommozzatori dei vigili del fuoco, sono riusciti a braccarlo.

L’arrivo dei soccorsi

Per il 79enne, nonostante l’intervento dei soccorritori del 118, non c’è stato nulla da fare: al loro arrivo l’anziano era già in arresto cardiocircolatorio, ed hanno potuto solo constatare il decesso.

L’identità del colpevole

Il conducente sarebbe un italiano di 25 anni con numerosi precedenti alle spalle, tra cui un arresto di qualche anno fa per omicidio.

Stava lavorando per una cooperativa di Sesto Ulteriano, quando poco prima del dramma, avrebbe discusso con alcuni colleghi e sarebbe salito a bordo del mezzo.