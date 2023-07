Tragedia sulle Alpi svizzere, tre alpinisti precipitano durante un’escursione mentre si trovavano a circa 4.000 metri di quota. Il bilancio dell’incidente è di una vittima e due feriti.

Tre alpinisti precipitano sulle Alpi svizzere, un morto e due feriti

Tre alpinisti sono improvvisamente ruzzolati giù dalle Alpi svizzere, poco dopo aver raggiunto la cima del Weissmies. I tre, tutti domiciliati nel Canton Argovia, in Svizzera, si trovavano a 4.023 metri di quota quando hanno iniziato la discesa. A quota 3.940 metri, tuttavia, per cause ancora in fase di accertamento, gli alpinisti sono precipitati compiendo una caduta di circa 100-150 metri lungo il fianco nord-ovest della montagna.

A seguito dell’incidente, un cittadino elvetico di 47 anni è morto mentre una donna italiana di 33 anni e un altro uomo svizzero di 36 anni sono rimasti feriti. La prima ha riportato lesioni gravi mentre i traumi riportati dal 36enne sarebbero lievi.

Aperta un’inchiesta sull’incidente

Il sinistro che si è consumato sulle Alpi svizzere è avvenuto nella mattinata di lunedì 24 luglio, intorno alle 08:30. La polizia del Canton Vallese, tuttavia, ha scelto di dare notizia dell’accaduto solo a oltre 24 ore dai fatti.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, è emerso che le operazioni di salvataggio sono state rese particolarmente complesse dal maltempo. È stato, infatti, necessario, l’intervento di nove soccorritori e tre elicotteri.

Arrivati sul luogo dell’incidente, gli operatori hanno constatato il decesso del 47enne svizzero e hanno soccorso i due feriti che sono stati trasportati all’ospedale di Sion. Sulla vicenda, è stata aperta un’inchiesta volta a fare luce sull’episodio.