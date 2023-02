Tre arresti dei carabinieri per l'omicidio di Mario Solimeno

La vittima venne colpita al collo da alcuni colpi di pistola che gli furono fatali: tre arresti dei carabinieri per l'omicidio di Mario Solimeno

Svolta procedurale per un fatto di sangue avvenuto in Campania pochi mesi fa: si sono tre arresti dei carabinieri della territoriale per l’omicidio di Mario Solimeno.

Da quanto si apprende il 29 settembre scorso l’uomo venne ferito a morte ad Eboli, in provincia di Salerno per morire solo un mese dopo. E le agenzia danno menzione dell’operazione condotta dai militari nelle ore scorse.

Tre arresti per l’omicidio Solimeno

Ansa spiega, riprendendo un comunicato ufficiale degli operanti delle Benemerita, che i carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno e della compagnia di Eboli “stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura nei confronti di tre persone”.

I colpi di pistola al collo e il decesso

Ma su quale fatto e per quali circostanze? La nota ripresa dai media spiega che quel provvedimento “scaturisce dalle indagini condotte a seguito del ferimento – avvenuto il 29 settembre 2022 ad Eboli, in provincia di Salerno, di Mario Solimeno. L’uomo era morto il 26 ottobre successivo nell’ospedale dei Colli di Napoli”. In quel nosocomio Solimeno ci era stato ricoverato a seguito delle ferite da arma da fuoco riportate al collo.

Solimeno fu colpito mentre si trovava in auto e da allora la Procura si era messa in caccia dei suoi killer.