Tre bambini malnutriti trovati in casa con il cadavere del fratello morto da un anno

Il ragazzo ha allertato la polizia a distanza di un anno dalla morte del fratellino: la vicenda ha scosso gli Stati Uniti.

Tragica scoperta nel Texas (Stati Uniti) per quanto accaduto a un bambino trovato in casa senza vita. La vicenda è accaduta nella contea di Harris County: nella dimora erano presenti i tre fratelli minorenni che sono stati scoperti in stato di abbandono.

Texas, scoperti anche i tre fratelli abbandonati

La polizia è stata contattata dal fratello 15enne. Indagini in corso e interrogatorio per la madre del piccolo trovato senza vita. I resti del bambino sono stati trovati nella contea di Houston grazie al lavoro degli agenti di Harris County. Il personale di pubblica sicurezza è stato avvisato domenica 24 ottobre 2021.

Texas, scoperti il piccolo senza vita e tre fratelli abbandonati: la vicenda

Gli agenti di polizia sono stati allertati dal 15enne trovato insieme ai fratellini più piccoli. Il giovane ha dichiarato che il piccolo era morto da circa un anno e il suo corpo si trovava ancora nell’appartamento.

Texas, scoperti il piccolo senza vita e tre fratelli abbandonati: altri dettagli

Secondo organi d’informazione locali i piccoli sarebbero stati scoperti malnutriti e con diverse lesioni sul corpo: la notizia è stata annunciata dall’ufficio dello sceriffo.

I tre sono stati trasportati in ospedale per i controlli del caso. La madre e il compagno sono stati nel frattempo trovati e interrogati. Da chiarire ancora se i giovani andassero regolarmente a scuola.