"Tre ciotole" dal libro di Michela Murgia in anteprima al TIFF 2025

Roma, 22 lug. (askanews) – Verrà presentato in anteprima mondiale al TIFF – Toronto International Film Festival (4-14 settembre 2025) “Tre Ciotole”, il film diretto dall’acclamata regista catalana Isabel Coixet (Un Amor, La mia vita senza me, La vita segreta delle parole) e che ha come protagonisti Alba Rohrwacher e Elio Germano.

“Tre Ciotole” arriverà nelle sale italiane il 9 ottobre con Vision Distribution.

Il film, scritto da Enrico Audenino e Isabel Coixet, è tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia, edito in Italia da Mondadori con oltre 200mila copie vendute. Nel cast anche Silvia D’amico, Galatea Bellugi, Francesco Carril e con Sarita Choudhury.

Dopo quello che sembrava un banale litigio, Marta e Antonio si lasciano. Marta reagisce alla rottura chiudendosi in sé stessa. L’unico sintomo che non può ignorare è la sua improvvisa mancanza di appetito. Antonio, chef in rampa di lancio, si butta sul lavoro. Eppure, sebbene sia stato lui a lasciare Marta, non riesce a dimenticarla. Quando Marta scopre che la mancanza di appetito ha più a che fare con la propria salute che con il dolore della separazione, tutto cambia: il sapore del cibo, la musica, il desiderio, la certezza delle scelte fatte.